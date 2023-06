Terni: 35 anni di Forme. Daniela e Gabriele festeggiano i successi raggiunti e ringraziano

LE IMMAGINI

Da quel giorno – era il 25 giugno del 1988 – sono trascorsi 35 anni esatti. «Chi se lo sarebbe mai aspettato». E invece eccolo qua, il traguardo è stato raggiunto insieme ai tanti clienti affezionati che continuano a rappresentare il vero patrimonio di ‘Forme’, storico – ormai si può dire – negozio di oggetti di design di Terni. A condurlo ci sono, oggi come allora, Daniela Bartoli e Gabriele Sgrigna, ex compagni di scuola, per gli amici ‘i soci’ o – ternanamente – ‘quelli de Forme’.

‘Forme’ ha molto di pionieristico, essendo stato il primo negozio di oggetti di design aperto a Terni. Si trovava in via del Leone e sulle insegne ai lati dell’ingresso, c’era scritto ‘FORME Oggetti d’arte Oggetti d’uso’. I primi tempi, i passanti che si fermavano a guardare le vetrine, non avevano idea di cosa si vendesse in quel negozio. Poi però, passione, cortesia, competenza e anche la pazienza hanno incontrato la curiosità. È stata una scalata, con qualche sosta per continuare di nuovo la salita.

Nel 1996 Daniela e Gabriele hanno centrato un traguardo importante, segno di una crescita ormai sostenuta: l’apertura del secondo punto vendita, più visibile del primo, in via Mancini. A quel punto è nata anche l’esigenza di ristrutturare il primo punto vendita, con l’inserimento di articoli per l’arredamento. Negozio – quello di via del Leone – transitato poi in via Fratini a partire dal 2000.

A 35 anni di distanza dal primo giorno di lavoro nel segno di ‘Forme’, il cerchio può dirsi chiuso: «Oggi da noi – dice Daniela – è possibile progettare la tua casa, avere soluzioni per l’arredamento di interni ed esterni, dai mobili al più piccolo degli oggetti, tutto legato da un unico filo conduttore: il design. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci sono state, sono e saranno vicine, come clienti ma soprattutto come amici».