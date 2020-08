Terni, 40enne trovato morto in casa

Il corpo senza vita di un uomo di 40 anni, originario di Roma e residente a Terni in via del Mercato Vecchio, è stato trovato nella serata di domenica all’interno della stessa abitazione. A fare la tragica scoperta è stato un familiare che aveva provato a contattarlo, inutilmente. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e della polizia scientifica per i rilievi del caso. L’uomo sarebbe stato trovato nel suo letto, forse morto nel sonno. L’accaduto – non si escludono cause naturali – è stato portato all’attenzione della procura di Terni che nella giornata di lunedì potrebbe disporre l’autopsia sulla salma del 40enne.

Condividi questo articolo su