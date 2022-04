Terni, 60 anni del Metelli: inaugurata la mostra ‘Arte in cattedra’ – Fotogallery

Una mostra nell’ambito della ricorrenza dei 60 anni del liceo artistico Orneore Metelli. Si chiama ‘Arte in cattedra 1961-1981 – Rigenerazione artistica tra memoria e fiducia nel futuro’ ed è stata inaugurata sabato mattina (l’anno scorso fu rinviata per motivi legati al Covid) con finissage previsto per martedì 12 aprile. Il vernissage odierno fa seguito alle giornate di sperimentazione ed i laboratori per gli studenti svolti tra il 12 ed il 26 marzo.

Gli artisti in mostra e la storia del Metelli



Numerosi e rilevanti gli artisti in mostra che, in diverse vesti (presidi, docenti e studenti), hanno fatto parte della storia della scuola: Aurelio De Felice, Giulio Viscione, Augusto De Santis, Luciano Capetti, Rodolfo Pantaleoni, Luigi Virili, Sandro Bini, Franco Troiani, Franca Antinori, Doriano Galli, Giulietta Bolli, Paolo Liberati, Stefano Veschini, Franco Maroni, Umbro Battaglini, Egeo Ciancamerla, Ugo Antinori, Peppe Di Giuli, Ottavio Gigliotti, Andrea Agliani, Massimo Zavoli. Nazzareno Ruspolini, Jacopo Cardinali e Nicolò Marchi, tutti distintisi per un personale percorso nel campo dell’arte o del desing. Protagoniste in particolar modo nel corso della mattinata la dirigente dell’Iis classico e artistico Roberta Bambini e l’ex preside, Maria Rita Chiassai; con loro i familiari di Aurelio De Felice – il fondatore del ‘Metelli’ -, le autorità istituzionali (di Comune e Provincia), la responsabile del progetto Maria Laura Moroni, il curatore di mostre su De Felice e Umbro Battaglini, Paolo Stefanini, il docente di discipline progettuali design arredamento, legno e architettura/ambiente Michele Zualdi, il designer docente Aba Perugia Francesco Paretti e il direttore Aba Perugia Emidio De Albentiis.

PARLA LA DIRIGENTE SCOLASTICA ROBERTA BAMBINI – VIDEO

I nuovi laboratori e la targa per Collazzoni

Nel corso della giornata è stato proiettato il video ‘Dalla scuola al museo – Gli artisti dell’Isa ‘Metelli’ 1961-1981 a cura degli studenti della 5B audiovisivo e multimediale con guida di Pierluca Neri e Maria Luisa Fazio. Quindi la visita alla mostra per l’arte figurativa e design, l’inaugurazione dei nuovi laboratori (design dell’arredamento e del legno, architettura e ambiente, design dei metalli e dell’oreficeria) realizzati anche con il contributo della fondazione Carit e la scopertura della targa dedicata alla memoria del professore Marco Collazzoni. Venerdì 8 e sabato 9 aprile dalle 15 alle 18 la scuola sarà aperta con possibilità di effetture visite guidate alla mostra: «Ci sono ex studenti degli anni ’70 che sono venuti ad incontrarci. C’erano solo due laboratori – ha spiegato la docente Rita Pepegna – e ora ne abbiamo sei: è diventata una scuola veramente importante che dà grandi possibilità lavorative, ci sarebbe piaciuto rimanere nella vecchia sede (piazza Briccialdi, ndr) ma non c’erano più le condizioni di sicurezza e inoltre c’è un numero sempre maggiore di iscrizioni. Questo liceo dà garanzie e forma in maniera seria, i manifesti che vedete sono quelli che De Felice regalò alla scuola. Per noi è un personaggio di riferimento».