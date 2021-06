Intervento dei vigili del fuoco e del 118 poco prima delle ore 22 di venerdì sera in un appartamento di un condominio di via Pratesi, nella zona di Campomaggiore a Terni. Gli uomini del 115 si sono portati sul posto perché una 93enne non rispondeva ai familiari. Una volta entrati in casa, passando da una finestra, hanno trovato la donna a terra nei pressi del bagno. Cosciente, l’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

