Con l’avvicinarsi del Natale, riprendono a ‘pieno regime’ le rimpatriate di gruppi storici e classi. Fra queste, anche la 5°A del liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni che nell’anno scolastico 1977/1978 raggiunse l’agognato diploma. Una serata piacevole, in amicizia, piena di ricordi come è naturale in queste occasioni. Un’esperienza da ripetere senz’altro, visto la piena riuscita della reunion.

