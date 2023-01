Terni: al ‘Tacito’ trionfa la bellezza con la ‘Notte delle Muse’

Venerdì 13 gennaio, dalle ore 19 alle 22, il liceo classico ‘Tacito’ di Terni apre le sue porte alla ‘bellezza’ con la ‘Notte delle Muse’. Protagonisti saranno alunni, docenti, genitori, futuri iscritti e coloro che sono ancora indecisi e che vorrebbero frequentare il liceo.

Una serata speciale

Gli studenti del ‘Tacito’ saranno i veri animatori della festa, guidati da ex alunni che vogliono essere ancora parte attiva di questa serata e dai docenti a disposizione degli ospiti. Saranno loro che daranno vita a monologhi, pièces teatrali, tableaux vivants, concerti, dibattiti e letture in italiano e in inglese. Guideranno gli ospiti nei luoghi dedicati al mondo dell’archeologia (l’indirizzo ‘archeologico’ prenderà vita proprio a partire dal prossimo anno scolastico) per passare a quelli dove si svolgerà il ‘Latine canere’ (un vero e proprio ‘karaoke’ in latino) fino al laboratorio scientifico e a quello di lingue moderne che vanno assumendo un ruolo sempre più rilevante.

La bellezza al centro

Ci sarà anche un luogo in cui si potranno raccogliere informazioni sulla scuola e sulla sua fisionomia, «sempre più articolata – spiegano dal classico ‘Tacito’ – e aperta al presente, un presente che si nutre del passato. Sarà una serata vissuta insieme all’insegna della partecipazione attiva, che pone al centro gli alunni e svelerà ai partecipanti una scuola vivace, ricca di risorse e che rimane un ‘luogo certo’, radicato nel territorio. Proprio il 13 gennaio, quando il sole lascia il posto alla luna, le nove Muse si risveglieranno e torneranno a vivere anche grazie a voi che vi unirete a noi in questa serata speciale all’insegna della ‘bellezza’».