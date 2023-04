Terni, al Tic Festival anche Gemma e Cucciolo di ‘Mare Fuori’

Serena Codato e Francesco Panella, in arte Gemma e Cucciolo. Sono due dei protagonisti di Mare Fuori e saranno protagonisti al Terni Influencer e Creator Festival, in programma dal 14 al 16 aprile.

Quando

La partecipazione al meet&greet con i protagonisti di Mare Fuori è prevista per domenica 16 Aprile, ore 17.30, al Teatro Secci. Sarà totalmente gratuita (come il resto degli eventi del Festival), ma con prenotazione obbligatoria tramite il seguente sito: https://www.wobindaproduzioni.com/mare-fuori-tappe-del-tour/ dalle ore 15 di martedì 11 aprile. «I due attori si inseriscono all’interno di alcune tra le tematiche sensibili che il festival intende trattare, come quello della violenza sulle donne e della lotta contro ogni forma di discriminazione, anche sotto la sfera dell’orientamento sessuale. Nella serie tv, infatti, Gemma è vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del suo partner, mentre Cucciolo è segretamente omosessuale», spiegano gli organizzatori.