Terni, ‘Amarsi. L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy’: sabato sera apertura straordinaria

Apertura straordinaria nella serata di sabato per ‘Amarsi. L’amore nell’arte da Tiziano a Banksy’ a palazzo Montani Leoni a Terni. Accadrà in occasione del finissage della mostra che, nel corso dei mesi, ha accumulato 28 mila presenze: «Dalle ore 20 alle ore 23 verranno offerte ai visitatori delle visite guidate gratuite del curatore Costantino D’Orazio alla presenza della co-curatrice Anna Ciccarelli. Un’occasione per poter vedere i capolavori dedicati al sentimento dell’amore negli ultimi giorni di apertura della mostra», sottolinea la fondazione Carit. Non c’è bisogno della prenotazione. L’esposizione è accompagnata da un catalogo pubblicato da De Luca Editore con testi di Stefania Auci, Anna Ciccarelli, Costantino D’Orazio, Angelo Mellone e Federica Zalabra. La progettazione dell’allestimento della mostra è curata dallo Studio Sciveres Guarini. Il vernissage c’era stato il 7 dicembre.

