Terni, ancora rifiuti in Valserra: «Perché non si fa nulla?»

Una segnalazione dietro l’altra. Non una novità per la zona, una delle più prese di mira dagli incivili ambientali del territorio: l’abitato di Rocca San Zenone a Terni e la stradina laterale che va in direzione del fiume Serra. È questa l’area finita al centro dell’attenzione di un lettore di umbriaOn: «C’è qualcuno che puntualmente sverza ogni tipo di rifiuto. Mi chiedo – l’amarezza – come è possibile che nessuno faccia qualcosa. Basterebbe installare delle fototrappole e punire i responsabili». Con foto a testimoniare il pessimo impatto. Per ora non c’è soluzione. Ma c’è la volontà di trovarla?

