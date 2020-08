Terni, area verde fra topi morti e sporcizia: scatta la petizione

La vicenda è deflagrata sui social dopo il ritrovamento, domenica, della carcassa di quello che con tutto probabilità è un ratto, proprio sopra uno degli arredi urbani dell’area. Ma la petizione, con la raccolta delle firme che partità martedì, è già pronta e i residenti, questa volta, non intendono mollare sulle condizioni pietose in cui versa lo spazio verde che si trova fra viale Brin e via Curio Dentato, alle spalle dell’edicola.

Situazione avvilente

I problemi del piccolo parco, da cui le famiglie si tengono ben lontane, comprensibilmente, sono diversi. Uno di questi è rappresentato da chi – una donna in particolare, la mattina all’alba e con una certa regolarità – porta da mangiare ai piccioni. Nel caso della signora, già sanzionata dalla polizia Locale ma che sembra reiterare tale condotta, si tratta di un ‘pastone’ che, una volta lasciato a terra, attira non solo i volatili, ma pure altri animali, insetti e anche topi.

Rabbia

Poi ci sono i bivacchi serali, le bottiglie lasciate a terra con i residui di alimenti e i contenitori. Materiali che ogni tanto vengono puliti – «ma con una frequenza insufficente», osservano i residenti – e che contribuiscono a creare quel clima di degrado che caratterizza la zona. Per chi è pronto ad apporre la propria firma sulla petizione, però, non è solo una questione di decoro: «Qui ci sono anche problemi evidenti di carattere igienico e sanitario, che mettono a repentaglio la salute pubblica». Stavolta la battaglia si preannuncia senza tregua.