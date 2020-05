Autovettura in fiamme, nella notte fra martedì e mercoledì, in un parcheggio condominiale di via del Raggio Vecchio, a Terni. All’origine del rogo, spento dai vigili del fuoco di Terni, ci sarebbero cause del tutto accidentali. Le fiamme hanno causato danni anche ad un’altra parcheggiata accanto a quella che ha preso fuoco.

