Terni: cadono pietre al parco ‘Ciaurro’. Delimitata l’area

Intervento mercoledì mattina all’interno del parco ‘Ciaurro’ di Terni, sottostante la Passeggiata. Alcune pietre delle mura che costeggiano il parco, sottostanti via Giannelli, sono infatti cadute lungo il percorso pedonale, probabilmente sotto la spinta delle piante nel frattempo cresciute fra le stesse pietre. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni che hanno accertato la situazione e delimitato l’area. Ora spetterà al Comune decidere come procedere con l’intervento di ripristino e messa in sicurezza.