Terni, c’è il primo romanzo di Corrado Mazzoli. Ricavato in beneficenza

‘La confraternita della weissbier’. È il titolo del primo romanzo del medievista, saggista e funzionario tecnico del Comune di Terni Corrado Mazzoli: se ne parlerà a lungo lunedì pomeriggio dalle 17 biblioteca in occasione dell’incontro con l’autore, il moderatore Pierluca Neri – esperto in linguaggio cinematografico – e la psicologa/psicoterapeuta Enrica Pastore. «Lorenzo – il tema dell’opera – è un giovane ricercatore che divide le sue giornate tra Roma e Torino. Nei suoi continui viaggi si inserisce la ricerca della felicità, tra ironia, amore e la presenza ingombrante ma fondamentale dei suoi amici. Un romanzo di sentimento e formazione». Il ricavato della vendita andrà in beneficenza.

