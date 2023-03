Terni, Jam Session al Cmm: 9 gruppi e 3 ore di musica live

Nove gruppi di musicisti e tre ore di musica live ad ingresso -massimo 130 posti a disposizione – libero nell’auditorium del Cmm. Younger Jam in arrivo in via della Porta Spoletina a Terni: è l’evento per inaugurare la sede della Consulta giovanile del Comune. Sarà presentato da Silvia Santarelli e vedrà protagonisti Mog4no, Rosewood, Ephemeral, Lizzy, Raiders, Capricci, Prisoners of dreams, Black Valley e Bt.

