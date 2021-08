Terni, con 145 euro assicura lo scooter ma è una truffa: 2 denunce

Due uomini di 39 anni, il primo originario della provincia di Napoli (già noto alle forze dell’ordine) ed il secondo di origini pakistane (incensurato), sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Collescipoli per il reato di ‘truffa aggravata’. L’indagine dei militari è partita dalla denuncia di un ternano che, dopo aver risposto ad un annuncio, è stato contattato dal 39enne italiano. Quest’ultimo, spacciandosi per agente assicurativo, ha convinto la vittima a sottoscrivere una polizza assicurativa per un ciclomotore, pagando – tramite bonifico su un conto corrente a lui intestato – la somma di 145 euro. Per mettere a segno il raggiro, il finto assicuratore ha utilizzato un’utenza telefonica intestata al cittadino pakistano. Da qui la doppia denuncia all’autorità giudiziaria di Terni.

