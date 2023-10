Terni, concorso polizia Locale per 7 posti: in 27 passano lo scritto

di S.F.

È entrato nel vivo il concorso del Comune di Terni per l’assunzione a tempo pieno e determinato per sette istruttori di vigilanza, utili al servizio di ‘vigili di quartiere’. Martedì mattina al Tulipano il primo step, vale a dire la prova scritta: da quanto appreso le domande sono 117 ma, ad essersi presentati, sono state 77 persone. Tutte davanti alla commissione esaminatrice composta dalla dirigente – la comandante del Corpo – Gioconda Sassi, il collega Paolo Grigioni e l’ex numero uno del comando di Pistoia, Sergio Bedessi. A chiudere il cerchio la PO della polizia Locale Manuela Schibeci in qualità di segretaria. Risultati attesi a stretto giro e, tra una settimana, la prova orale al terzo piano del ‘Pentagono’.

In 27 passano il ‘taglio’

Nel pomeriggio sono stati resi noti – l’atto online è pubblico e visionabile da chiunque – i 27 candidati che si giocheranno il posto alla prova orale. Sono ventuno uomini e sei donne. In ordine alfabetico si tratta di Massimo Bellisario, Michele Berardi, Veronica Bertini, Luigi Catana, Paolo Chiappalupi, Carlo Francesco Chiarolla, Antonio Domenico Cirillo, Massimiliano Consalvi, Alberto De Feo, Maria Di Guida, Alessandro Dolci, Jacopo Gioacchini, Simona Giorgi, Simone Grillotti, Pierluigi Gunnella, Luca Iassogna, Michele Mancinelli, Dario Margottini, Gregorio Mazzi, Cristina Morini, Daniele Ortenzi, Filippo Francesco Posati, Nico Scarponi, Carmelo Andrea Scimè, Stefania Sofia, Emanuele Straffi e Miklovana Toma. Tra una settimana si chiude il cerchio: circa il 25% di loro – sempre che si presentino tutti – sarà assunto.