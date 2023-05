Terni: condominio ‘assalito’ dai rifiuti. «Chi deve si assuma le sue responsabilità»

Una «»discarica a cielo aperto» a causa di un «ping pong» – così lo definiscono alcuni residenti ed esercenti della zona – fra il Comune di Terni e Asm. Il risultato è che a ridosso dei condomini che insistono fra via Bazzani e largo Frankl, in pieno centro a Terni, la situazione dei rifiuti è tutto meno che decorosa. Sotto la lente la gestione e la raccolta, perchè il condominio – spiegano – «non ha un’aurea, all’interno dell’ampia struttura, dedicata ad ‘isola ecologica’. I rifiuti con relativi cestelli e non solo, sono depositati all’esterno, in via Bazzani, dove i passanti gettano di tutto. L’igiene e il decoro urbano presentano evidenti e intollerabili criticità». Circa il «ping pong» citato in premessa, i residenti in questione spiegano che «il Comune afferma che Asm ritiene impossibile creare nella nostra ampia struttura, uno spazio idoneo all’isola ecologica. È evidente la volontà di non risolvere i problemi né di assumersi le responsabilità».

