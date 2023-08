Terni, controlli per guida in stato di ebbrezza: due minori sanzionati

Polizia Stradale di Terni in campo nello scorso weekend per i controlli nell’ambito della guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti per lo più si sono soffermati nella zona di Maratta e alla fine le sanzioni relative all’articolo 186 del Codice della strada sono state sei, tre delle quali penali. «Un dato che rattrista – spiega la questura – e deve far riflettere è quello che riguarda due delle tre sanzioni amministrative che hanno riguardato due giovani minorenni fermati a bordo dei rispettivi ciclomotori, il cui tasso alcolemico accertato era compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. I fenomeni evidenziati non sono da sottovalutare in quanto rappresentano le maggiori cause di incidentalità stradale tra i giovani».

