Terni: controlli sul carnevale. Finanza sequestra 16 mila prodotti ‘non sicuri’

Controlli a tappeto da parte della Guardia di finanza di Terni in occasione del carnevale 2023, orientati soprattutto al contrasto all’abusivismo, contraffazioni e commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. In particolare i militari del comando di via Bramante, all’interno di un negozio di Terni, hanno individuato circa 16 mila prodotti ‘non sicuri’ fra maschere e accessori per il carnevale, oggettistica varia e giocattoli, «privi – spiegano le Fiamme Gialle – dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza». I prodotti sono stati «sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza». All’esercente ritenuto responsabile delle violazioni amministrative è stata irrogata una sanzione pecuniaria compresa fra 2.016 e 35.823 euro.

