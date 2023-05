Terni: «Credo in questa città e a 22 anni apro un negozio tutto mio»

Pubbliredazionale

di Fra.Tor.

«Dopo alcuni anni da dipendente in diversi negozi e bar, a soli 22 anni e in un periodo di forte crisi nel mondo del commercio, voglio credere ancora che è possibile creare qualcosa di bello in questa città. Domenica 7 maggio realizzerò il mio sogno: aprirò un’attività tutta mia».

Zucchero Filato

Federica Iapigia è nata a Napoli, ma è praticamente cresciuta a Terni. Dopo alcuni anni nei quali si è messa in gioco con diversi lavori, ha preso coraggio e ha voluto unire le sue due grandi passioni: i bambini e l’abbigliamento. «Ho notato che in città non sono molti i negozi di abbigliamento dedicati ai bambini e quindi ho pensato che potesse essere vincente investire in questo settore. Il mio negozio, Zucchero Filato, che inaugurerò domenica 7 maggio in via Faustini a partire dalle 16.30, sarà dedicato interamente a bambini da zero a 14 anni. La paura è tanta certo, le difficoltà e l’investimento iniziale mi costringono al momento ad aprire da sola. Spero, ovviamente, che tutto vada bene e che presto riuscirò ad assumere per dare lavoro a giovani come me in questa città che si sta un po’ spegnendo, ma che solo con il nostro impegno può tornare a splendere».