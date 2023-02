Terni, domenica c’è il 37° Mototrip: enduro, trial ed E-bike

Sarà un ultimo weekend di febbraio a tutto motori a Terni. Motivo? Domenica c’è la 37° edizione di uno dei classici eventi di inizio anno in città, ovvero il Mototrip. Diverse le tipologie di attività previste: la cento chilometri enduro (con tanto di ristoro di metà percorso e pranzo finale), vintage enduro e maxienduro da circa ottanta chilometri, il percorso trial da venticinque chilometri e l’E-bike trip, vale a dire una passeggiata ecologica da circa cinquanta chilometri riservata agli amanti delle mountain bike elettriche e muscolari con fondo misto terra/roccia. La partenza è prevista alle 9.30 da piazza Bruno Buozzi e l’organizzazione, come di consueto, è in mano al Moto Club Racing Terni sotto l’egida della Federazione motociclistica italiana ed il patrocinio del Comune. L’area espositiva sarà aperta dalle 14 di sabato 25 febbraio.

