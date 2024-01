Terni: donato un forno a microonde all’oncologia. «Ecco perché è importante»

Donazione in favore della struttura complessa di oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: si tratta di un forno a microonde consegnato dai familiari di Fabrizia Rolandini, «moglie e mamma forte e coraggiosa che nella malattia ha trovato sostegno e gentilezza in questo reparto». Questo il ricordo del marito Piero Passone, delle figlie Giovanna, Marta e Valentina e della nipote Laura. Alla consegna erano presenti il primario Sergio Bracarda, la caposala Cristina Proietti, l’infermiera Alessandra Fioretti e il responsabile donazioni del ‘Santa Maria’, Leonardo Fausti. «La presenza di neoplasie – afferma la caposala Proietti in merito alla donazione – può avere conseguenze negative sullo stato nutrizionale del paziente, per la patologia ma anche per i trattamenti terapeutici necessari. A volte il paziente trova difficile, se non impossibile, alimentarsi in modo normale. Pertanto all’interno della struttura complessa di oncologia-degenza è stata data la possibilità alle persone ricoverate di conservare dei cibi in un frigorifero dedicato, grazie ad un’altra donazione, e di scaldarli e consumarli utilizzando il forno a microonde. Questo – conclude la professionista – contribuisce ad una più efficace personalizzazione delle cure, andando a soddisfare il bisogno di un’alimentazione idonea».

