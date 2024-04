Terni: donazione al ‘Santa Maria’ in ricordo di Alfredo Marianantoni

Dieci tavolini pieghevoli a rotelle per il reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: sono stati donati lunedì mattina dalla famiglia Marianantoni in memoria del loro caro Alfredo. Il fratello Marco ha ringraziato tutto il personale per l’amore e la professionalità dimostrati durante tutta la degenza. A portare i saluti della direzione generale del ‘Santa Maria’ è stato il dirigente della direzione medica di presidio, Massimo Rizzo, alla presenza dell’IFO area medica Emanuela Santuro, il coordinatore infermieristico EPG Valeria Carnassale, il dirigente medico Pierluigi Fiore, gli infermieri, gli Oss della struttura e il responsabile per le donazioni Leonardo Fausti.

