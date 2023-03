Terni: Erik ‘amico’ della polizia. Il suo disegno regala emozioni

Alcuni giorni fa, Erik, un bambino di 5 anni, ha raggiunto la questura di Terni con la mamma e il papà per richiedere il passaporto e alla fine della procedura di presentazione della domanda, si è avvicinato allo sportello ed ha mostrato all’operatrice dell’ufficio un disegno che aveva portato con sé. Aveva disegnato una Volante della polizia, circondata da cuori rossi e gialli, ma prima di darlo alla poliziotta, ha girato il foglio dall’altra parte dove aveva disegnato due faccine, una triste e una felice e ha chiesto: ‘Tu quale sei di queste?’. Il volto della poliziotta si è illuminato con un grande sorriso e allora Erik, contento, le ha regalato il disegno. Mercoledì, quando insieme ai suoi genitori è andato a ritirare il passaporto, ha trovato ad aspettarlo una sorpresa, anzi, più di una: i gadget della polizia di Stato e una Lamborghini, giocattolo, che l’ispettore dell’ufficio passaporti gli ha voluto regalare per il suo gesto spontaneo che ha commosso tutti gli operatori. Il bambino, emozionato e contento, non si è sottratto nemmeno alle foto di rito e ha salutato tutti con la promessa che sarebbe tornato a trovare i suoi nuovi amici.

