Terni: esenzioni ‘su richiesta’ dal vaccino anti-Covid. Dottoressa e 11 pazienti a giudizio

Durante le fasi più critiche della pandemia, era il 2021, avrebbe rilasciato certificati ad almeno dodici pazienti, consentendogli di non sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Il tutto – secondo l’accusa – a seguito di esplicite richieste degli stessi pazienti e «attestando falsamente la sussistenza di dati anamnestici ostativi alla vaccinazione e legittimanti la relativa esenzione». Per questo una donna di 68 anni di Narni, medico di medicina generale nell’ambito dell’azienda sanitaria Usl Umbria 2, è stata rinviata a giudizio insieme ad undici pazienti per l’ipotesi di reato di ‘falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici’. La decisione è stata assunta mercoledì mattina dal gup di Terni, Barbara Di Giovannantonio, e la posizione di uno dei pazienti indagati è stata stralciata a seguito del patteggiamento dello stesso a cinque mesi e dieci giorni di reclusione. L’indagine sulla vicenda è stata condotta dai carabinieri del Nas di Perugia con il coordinamento del sostituto procuratore Marco Stramaglia. In aula l’accusa, fra le altre cose, ha sottolineato come un paziente avesse ottenuto l’esenzione dal vaccino lo stesso giorno che aveva scelto la dottoressa come proprio medico curante. Di contro per la difesa della professionista – rappresentata dall’avvocato Attilio Biancifiori -, nei certificati la stessa non era tenuta ad indicare nel dettaglio, anche e soprattutto per motivi di privacy spesso connessi alle professioni dei propri assistiti, le ragioni alla base delle esenzioni. Se ne riparlerà in aula, nel processo di merito con la prima udienza fissata per il prossimo 20 giugno di fronte al tribunale di Terni in composizione monocratica. Il processo vede anche una parte civile, ovvero l’azienda sanitaria Usl Umbria 2 costituitasi attraverso l’avvocato Manlio Morcella, sostituito nell’udienza di ieri dal collega Valerio Provaroni.

