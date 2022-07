Terni: evadono dai domiciliari a ‘caccia’ di fresco. Denunciati

Hanno giustificato ‘l’evasione’ con la necessità di cercare un po’ di fresco, in questi caldissimi giorni di inizio estate. Una spiegazione che non è però bastata a due uomini – un 26enne del Marocco e un 32enne egiziano – per evitare la denuncia a piede libero da parte dei carabinieri del Nor di Terni. Entrambi sottoposti agli arresti domiciliari, sono stati trovati fuori dalle rispettive abitazioni. Il 26enne, già evaso altre volte dalla misura, era sulle scale del condominio di residenza, intento a fumarsi una sigaretta. Il 32enne è stato ‘beccato’ invece a passeggiare lungo una strada a due passi dalla propria abitazione. Entrambi sono stati denunciati e riportati ai domiciliari; per il 26enne è stato anche chiesto un aggravamento della misura cautelare.

