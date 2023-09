Dal diploma di maturità è passato ben mezzo secolo, un tempo che non ha scalfito l’amicizia per i ‘ragazzi’ della 5°C dell’Istituto tecnico commerciale ‘Federico Cesi’ di Terni, diplomatisi nel 1973. Un legale nato sui banchi di scuola e rinnovato con piacere, venerdì sera, con la classica rimpatriata a tavola. E fra tanti aneddoti e la promessa di rivedersi presto, l’incontro è stato un bel momento per tutti i presenti.

