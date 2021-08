Terni, giardini di San Carlo: «Sicuri grazie ai vigili del fuoco»

«Vogliamo fare un elogio ai vigili del fuoco di Terni che hanno risposto immediatamente alla nostra chiamata in modo rapido ed efficiente». Alcuni residenti in strada San Carlo, volontari per la gestione dei giardinetti, martedì sera hanno notato «che all’interno del parco c’erano dei rami pericolanti: Mercoledì mattina abbiamo chiamato i vigili del fuoco che nel giro di pochissimo tempo sono intervenuti e messo in sicurezza i giardinetti». Genitori, bambini e ragazzi ringraziano «di cuore la squadra dei vigili del fuoco intervenuta. Purtroppo, però, per quanto riguarda i giochi siamo sempre in attesa della sostituzione, intanto il tempo passa e continuano a rompersi».

Condividi questo articolo su