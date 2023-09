Un giovedì sera particolare in arrivo nel sito archeologico di Carsulae, a Terni. Il 7 settembre – si inizia alle 21 – ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata gratuira per ammirare i nuovi scavi: a fare da ‘cicerone’ sarà l’associazione culturale Astra onlus. «L’ingresso all’area è con bigliettazione ordinaria», viene sottolineato. Per info e prenotazioni si può contattare lo 0744 333074.

Condividi questo articolo su