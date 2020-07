Terni, guida ubriaco e si incastra tra case: denunciato

Una denuncia per la rissa in un bar del centro e una per guida in stato di ubriachezza. Ancora guai nel weekend a Terni con più interventi della squadra Volante.

ANCORA PROBLEMI NEL WEEKEND: BOTTE IN CENTRO

Le botte

Tre uomini – rumeni e incensurati, avevano bevuto – di origine romena sono stati bloccati nella serata di venerdì dopo essersi resi protagonisti di una lite all’interno di un bar. Si stavano picchiando e l’arrivo degli agenti ha evitato il peggio: per uno di loro c’è il deferimento per percosse e lesioni nei confronti degli altri due.

L’incidente

Nella nottata di sabato invece la polizia è entrata in azione dopo che un cittadino marocchino, ubriaco, ha avuto un incidente in zona Papigno: è rimasto incastrato tra le case sull’orlo di un dirupo e per il recupero del veicolo è stato necessario l’arrivo del 115. Per lui, residente in Abruzzo, c’è la denuncia per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.

Il furto

Infine un 33enne ternano – pregiudicato – è stato denunciato perché responsabile di un furto di una bicicletta elettrica avvenuto a fine giugno davanti ad un ufficio postale del centro. Decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza per l’identificazione.