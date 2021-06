Terni, liceo Donatelli al top in Umbria: vinto il premio Danti

Francesco Fantozzi e Alessandro Marini (3 CS), i più giovani della squadra. Poi Jacopo Menichini, Elena Anna Porcari, Angela Lavinia Varazi (4 A), Benedetta Bernardi (4 E), Francesco Barcherini, Alex Ferroni, Riccardo Napolitano (5 A) e Ludovica Micciani (5 E). Sono i dieci studenti che hanno portato in alto il nome del liceo scientifico Donatelli di Terni: hanno conquistato il premio Danti, gara a cura del dipartimento di matematica e informatica dell’università degli studi di Perugia. Superati tutti gli altri licei umbri.

La sfida

Lo scorso 4 giugno il premio è stato virtualmente assegnato – la gara si è svolto il 17 maggio, coinvolte le scuole superiori umbre – nel corso di una cerimonia a distanza alla quale hanno preso parte i docenti del dipartimento in questionee: il professore Massimo Giulietti, direttore del dipartimento di matematica e informatica, la professoressa Patrizia Pucci, presidente del corso di studio in matematica, le professoresse Giuliana Fatabbi, Emanuela Ughi e Fiorella Menconi dello scientifico ‘Galilei’ di Perugia, quest’ultima una delle ideatrici e promotrici iniziali del premio Danti. Gli studenti si sono presentati con una o due squadre, cimentandosi in problemi di geometria e calcolo combinatorio.

La consegna del premio

Il team del Donatelli ha così confermato i risultati della precedente gara a squadre nazonale organizzata alla Normale Superiore di Pisa e dall’Unione matematica italiana. La consegna del premio c’è stata venerdì 11 al Donatelli per mano della professoressa Giuliana Fatabbi – una delle organizzatrici del Danti – e del professore Andrea Capotorti, responsabile del piano lauree scientifiche del dipartimento dell’università di Perugia: il trofeo ricorda il Primo Mobile costruito nel XVI secolo dallo studioso perugino Egnazio Danti, strumento che, facendo uso delle funzioni goniometriche, si prestava a interessanti applicazioni astronomiche.

Le medaglie e la somma di denaro

Per ciascun membro della squadra – coordinata dal professore Marco Quondamcarlo e dalla professoressa Anna Ceravolo – c’è una medaglia, mentre il premio Primo Mobile è stato consegnato al dirigente scolastico Luciana Leonelli alla presenza del suo vicario, il professore Paolo Carlani. C’è anche altro: il dipartimento di matematica e informatica dell’università degli studi di Perugia invierà 500 euro al Donatelli come ulteriore riconoscimento.