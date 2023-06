Terni: il liceo ‘Metelli’ protagonista agli ‘Special olympics’

Il liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, anche quest’anno ha partecipato dal 1° al 4 giugno al progetto di ‘Special olympics’ che persegue l’obiettivo di promuovere ed educare alla conoscenza della diversità e in particolare della disabilità intellettiva per evidenziarla come risorsa per la società. ‘Special olympics’ utilizza lo sport unificato per fare cultura: credendo fortemente nel potere dello sport, unisce nella stessa squadra, atleti con e senza disabilità intellettiva. A giovarne, alla fine della partita, sono entrambi, l’atleta ‘Special olympics’ e l’atleta partner, cosiddetto normodotato, che diverrà estraneo ad ogni stereotipo e pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità intellettiva.

Sport e amicizia

Gli studenti partecipanti si sono immersi in un mondo in cui la diversità ha saputo regalare a tutti un’atmosfera emozionante: la passione per lo sport, l’amicizia e la bellezza delle diversità. L’esperienza è stata così entusiasmante che ha visto al rientro a scuola i partecipanti vincitori di ben 2 medaglie oro, 3 di argento e 2 di bronzo. L’attività si è distinta per l’inclusione e la valorizzazione delle capacità di ogni studente, promuovendo un forte senso di gruppo e motivazione. In ‘Special olympics’ il risultato è importante, ma non è l’unico parametro da analizzare, purché ognuno abbia profuso impegno e determinazione con ‘tutte le sue forze’ così come recita il giuramento dell’atleta ‘Special olympics’. L’iniziativa è stata sostenuta con un generoso contributo dell’associazione ‘Ce senti cerqua’.