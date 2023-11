Terni: il M5S pianta due ciliegi in via Mola di Bernardo

LE FOTO

Alberi per il futuro: al parco di via Mola di Bernardo, domenica mattina, il gruppo territoriale del M5S di Terni ha piantato due ciliegi. «Un’azione concreta per la salvaguardia dell’ambiente, a sostegno della riforestazione urbana e della biodiversità – spiega una nota del Movimento 5 Stelle -. Alla presenza di tanti attivisti e simpatizzanti, dopo la piantumazione dei due alberi il consigliere comunale Claudio Fiorelli ha donato una targa al vice presidente del comitato del parco di via Mola di Bernardo, Igor Moresi». «Un’azione concreta ed efficace per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del nostro territorio, particolarmente colpito e messo a dura prova sotto il profilo dell’inquinamento – ha detto Fiorelli -. U piccolo gesto per contribuire a migliorare le condizioni ambientali dei nostri spazi di vita che proseguirà anche in futuro». Ogni albero assorbe circa 15 chilogrammi di CO2 e produce ossigeno sufficiente per 2,5 persone, fungendo inoltre da depuratori naturali, migliorando la qualità dell’aria e mitigando il surriscaldamento climatico.