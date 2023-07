Terni: impatto alla rotonda. Un’auto si ribalta, donna ferita

LE FOTO

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì a Terni, all’altezza della rotatoria fra via Di Vittorio e via Turati. Due i mezzi coinvolti: una Suzuki Grand Vitara – il cui conducente è rimasto illeso – che procedeva lungo via Di Vittorio in direzione via Martin Luther King. Ed una Lancia Y condotta da una giovane donna: in seguito all’impatto, avvenuto all’altezza della rotatoria, quest’ultima vettura ha finito per ribaltarsi su un fianco. La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco del comando di Terni: shock a parte, comprensibile, avrebbe riportato una ferita ad una mano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per gestire la viabilità e ricostruire l’accaduto.