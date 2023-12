Terni, impatto Renegade-Feroza a Gabelletta: due feriti

Incidente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di Santo Stefano a Terni, di fronte – a pochi metri dal confine con il territorio comunale di San Gemini – alla Taverna del contadino in via Gabelletta. A scontrarsi alle 18 circa sono state una Renegade condotta da un 80enne (P.S. le iniziali) in uscita dal ristorante e una Feroza con a bordo il solo conducente (A.P. di 64 anni) che procedeva in direzione Terni: i feriti trasportati in ospedale sono quest’ultimo e la passeggera della Renegade. Sul posto gli agenti della polizia Locale di Terni, gli operatori sanitari del 118 e Area Sicura per le operazioni del caso.

