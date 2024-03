Terni: «In ospedale salvata la vita ad una nostra volontaria. Grazie»

di Paolo Fabri

Presidente del Centro sociale e culturale per anziani

Il Centro sociale e culturale per anziani ringrazia pubblicamente tutto il personale sanitario e tutti coloro che prestano la loro opera all’interno dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni con grande professionalità, competenza, disponibilità e abnegazione, in particolare i reparti di cardiologia e cardiochirurgia e la riabilitazione cardiologica di Amelia. Una nostra dirigente, la quale era affetta da una grave e complessa condizione con sindromi emorragiche, si è dovuta sottoporre ad interventi chirurgici urgenti di altissima complessità per salvare la sua vita. Gli interventi sono stati effettuati in sequenza da un’equipe multidisciplinare composta tra gli altri dal dottor Valentino Borghetti e dal dottor Jacopo Desiderio. Oggi la nostra volontaria è ritornata a casa ed è stata restituita ai suoi affetti e al volontariato. La nostra è un’ulteriore testimonianza delle straordinarie potenzialità dell’ospedale di Terni e della grandezza professionale e umana dei professionisti che vi operano, che ci fa riflettere profondamente su quanto sia importante per la nostra città avere un ospedale di eccellenza come il ‘Santa Maria’.