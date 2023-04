Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì in via Capponi, zona Maratta a Terni, di fronte allo stabilimento della Faurecia. L’impatto è stato fra un autoarticolato e un’autovettura Fiat Panda. Nessuno dei coinvolti, fortunatamente, ha riportato lesioni. Sul posto per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, supportati in prima battuta dai Finanzieri del Gruppo di Terni.

LE FOTO