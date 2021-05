Terni, incidente a Sabbione: auto finisce contro la recinzione di un’abitazione

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì a Terni, in strada di Sabbione in prossimità di un incrocio. L’impatto è stato fra due autovetture: una Mercedes classe C con a bordo il solo conducente e una Hyundai i20 con due persone. Quest’ultimo veicolo è poi finito contro la recinzione di un’abitazione privata, con relativi danni. Illesi i coinvolti nel sinistro e sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni ed i carabinieri.

Condividi questo articolo su