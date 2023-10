Terni: incidente in via Battisti, quattro veicoli coinvolti

Incidente stradale nella mattinata di domenica in via Cesare Battisti, a Terni. L’impatto – il primo – è stato laterale e fra due autovetture: una Volkswagen condotta da un uomo e una Fiat Panda condotta da una donna e con una bambina a bordo. Il sinistro ha poi coinvolto altre due auto ferme in sosta. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che comunque non hanno dovuto trasportare in ospedale nessuno e gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per i rilievi e la gestione della viabilità. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per la rimozione dei veicoli.

