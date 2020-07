Terni, incidente sul lavoro a Sabbione

Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di sabato a Terni, presso il capannone di un’azienda di trasporti in vocabolo Sabbione. Un operaio di 50 anni avrebbe urtato con la testa un muletto, riportando un trauma cranico commotivo. Immediatamente soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale con ‘codice rosso’. Secondo i primi accertamenti, l’uomo è vigile e cosciente e le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Gli esami, tuttavia, devono ancora essere terminati. Se tale quadro dovesse essere confermato, la prognosi potrebbe non essere riservata ma di una trentina di giorni, salvo complicazioni. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono recati gli addetti del servizio sicurezza sul lavoro della Usl Umbria 2 e gli agenti della squadra Volante di Terni.

