Terni, incidente via Battisti: decedute le donne investite

C’è purtroppo un aggiornamento negativo rispetto all’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di sabato scorso a Terni, lungo la centrale via Battisti. A giorni di distanza dall’investimento da parte di una Fiat Panda, sono decedute le due donne (di 56 e 54 anni, H.X e W.G.) colpite dal veicolo che procedeva in direzione piazza Tacito: le loro condizioni erano gravissime fin da subito – entrambe in codice rosso con riserva di prognosi – con immediato intervento neurochirurgico per tentare di salvargli la vita in seguito al trauma cranico subito.

La nota del Santa Maria



A rendere noto l’epilogo negativo è l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: «Sono decedute questa mattina, a distanza di poche ore l’una dall’altra, le due donne di origine cinese di 56 e 54 anni che erano state ricoverate al Santa Maria in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale il 30 luglio scorso».