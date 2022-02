Terni, la casa di un consigliere comunale devastata dai ladri

Brutta, bruttissima sorpresa per il consigliere e coordinatore comunale della Lega Terni, Devid Maggiora, la cui abitazione – in zona Città Giardino – è stata ‘visitata’ dai ladri nel pomeriggio di mercoledì. «Intorno alle 18 – racconta – sono arrivato a casa, la porta era aperta e tutte le luci erano accese. All’inizio ho pensato che ci fosse mia moglie, l’ho chiamata ma non mi ha risposto, poi sono entrato, ho visto che era tutto sottosopra e ho capito».

Un disastro

I malviventi hanno rovistato in ogni singola stanza, lasciando dietro di sé il solito, insopportabile disordine: mobili aperti, cassetti rovesciati, ogni cosa a soqquadro. «Fortunatamente non hanno portato via cose di particolare valore, che non teniamo in casa, ma sicuramente ci hanno colpiti al cuore: tanti ricordi spariti, dei momenti più belli come la penna regalatami per la mia laurea. E poi cose di ogni giorno, persino un paio di scarpe e dei maglioni, qualche oggetto d’oro, orologi. Sono riusciti a prendere anche i pochi spiccioli che erano nel salvadanaio di mio figlio. Hanno pure rovistato fra le provviste della cucina. Una cosa intollerabile, sono dei pezzenti: non trovo altri termini per definirli». Sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato per i rilievi di rito, poi giovedì Devid Maggiora sporgerà denuncia. L’ipotesi è che i malviventi siano entrati forzando la porta blindata, peraltro piuttosto nuova, con chiavi passepartout.

Paura

L’amarezza è ovviamente tanta: «Resta una bruttissima esperienza, a posteriori la paura era di trovarmeli davanti quando sono entrato in casa. Ora serviranno giorni per rimettere a posto tutto: hanno rovesciato ogni cosa possibile e credo abbiamo avuto abbastanza tempo per combinare tutto ciò. Pensare che gente senza scrupoli sia entrata in casa tua, è un’angoscia difficile da cancellare, per me e per i miei cari».