Terni: la Dapi Trasporti cresce ed apre un punto in via Battisti

Pubbliredazionale

Un passo avanti nel contesto di una crescita che in questi quattro anni – dall’apertura del primo punto vendita/ufficio ad Arrone – è stata costante. Da sabato la Dapi Trasporti di Haki Dapi, società che si occupa di trasporti nazionali e internazionali, traslochi, attività di facchinaggio e vendita di stufe/pellet – ha un proprio show room e punto vendita anche a Terni, in via Cesare Battisti 85/87. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di amici e colleghi. Haki Dapi, originario dell’Albania, vive in Italia da oltre trent’anni: «Continuiamo su questa strada – dice – con la volontà di creare lavoro e crescere, offrendo servizi che possano incontrare sempre di più le esigenze delle persone e del tessuto produttivo».