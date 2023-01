Terni: la Delta Service cresce e inaugura la nuova sede

Pubbliredazionale

Si è tenuta sabato 14 gennaio in strada di Sabbione 23/L, l’inaugurazione della nuova sede della società Delta Service di Terni, dell’imprenditore Cristiano Romiti. Operativa dal 2006 e in costate crescita, la Delta Service svolge attività in numerosi ambiti: dalle disinfestazioni alle derattizzazioni, pulizie condominiali, cura del verde, assistenza tecnica, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP e igiene degli alimenti. I nuovi spazi inaugurati dalla Delta Service sono in linea con le nuove necessità, incrementate nel corso del tempo, proprio in ragione dello sviluppo delle attività condotte sul territorio ternano e non solo.

LE FOTO