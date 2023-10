Terni, restyling fontane: si ‘ricarica’ con 31 mila euro

di S.F.

Il Comune lancia la richiesta, la fondazione Carit accoglie. Perché per ultimare il restyling delle principali fontane – due già ultimate, la terza è in corso, la quarta da iniziare – di Terni servono ulteriori fondi: c’è l’accertamento da 31.500 euro rispetto alla somma originaria prevista. Motivo? La sistemazione della ‘24 fontanelle’ in largo Liberotto Liberotti.

La necessità

Bene, cosa è successo? In sostanza il Comune ha comunicato la necessità di rimodulazione delle somme del contributo erogato e soprattutto la richiesta di un’ulteriore erogazione con proroga della rendicontazione. Tutto per rifinanziare la fontana di largo Liberotti: «Una parte della somma destinata in precedenza – la motivazione – veniva impegnata per il nuovo incarico di assistenza e controllo da parte dell’Ati di restauro della fontana di piazza Duomo come richiesto dalla soprintendenza e l’atra parte per i maggiori costi del materiale per l’intervento della fontana piazza Duomo». Si parla di poco più di 9.200 euro per i costi della sicurezza (‘Due Fiumi Nera e Velino’) e 22.245 euro per ciò che sarà fatto in largo Liberotti. Il totale è dunque di oltre 31.500 euro.

La nuova scadenza

La fondazione a metà settembre ha inviato la risposta afffermativa per l’ulteriore contributo e l’autorizzazione alla proroga al 31 gennaio 2024. Il giorno successivo il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato per l’accettazione. Nel contempo la fontana in largo Liberotti viene utilizzata per gettarci i rifiuti, come testimoniano le foto scattate lunedì mattina. Da ricordare che dal 2021 sono state restaurate la fontana di piazza Europa e piazza della Pace, ora restano le altre due già citate.