Terni, la ‘Partita della solidarietà’ fa anticipare il mercatino settimanale

Il 20 marzo – è un mercoledì – ci sarà la ‘Partita della solidarietà’ allo stadio Libero Liberati e l’evento avrà ripercussioni di tipo organizzativo anche sul mercatino settimanale. Firmata lunedì una specifica ordinanza per lo spostamento del consueto appuntamento con gli ambulanti all’ex Foro Boario: ci sarà martedì 19, in anticipo, come stabilito dall’atto del sindaco Stefano Bandecchi. L’iniziativa nella struttura sportiva è promossa da Sos Villaggi dei Bambini e coinvolgerà Ternana, ItalianAttori e nazionale All stars sosia a partire dalle 9.45: «L’adesione delle scuole cittadine che faranno confluire, per tale occasione, allo stadio circa tremila alunni e studenti con autobus, vetture private e mezzi di trasporto di notevole impatto sul traffico e di conseguenza sullo svolgimento del mercato settimanale», viene specificato. Si prende atto «dell’impossibilità di far coesistere il mercato con l’evento».

