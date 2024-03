Terni, la V°E dell’istituto per geometri si ritrova a 25 anni dal diploma

Un’occasione per ritrovarsi insieme a 25 anni dal diploma conseguito nel 1999 all’istituto tecnico per geometri di Terni. Protagonisti studenti e professori della V° E che, ad un quarto di secolo dall’importante traguardo scolastico, hanno deciso di rivedersi a cena: «Un momento emozionate e nostalgico che ha riportato tutti nell’ormai lontano tempo della scuola. Nel tempo spensierato quando le uniche ansie erano le interrogazioni a sorpresa od anche quelle programmate di diritto. O ancora quelle suscitate dalla prof di italiano durante il suo appello, simulato per l’occasione con gli stessi toni ‘minacciosi’». Visione di foto di quegli anni e divertimento: «Hanno portato alla memoria di tutti esperienze e occasioni particolari provocando ilarità e occhi lucidi. Intesa e complicità rimasti intatti nonostante lo scorrere del tempo e le diverse strade personali e professionali intraprese da ciascuno».

