Terni, laboratori e visite guidate: ricco programma al Caos

Il Caos di Terni presenta le attività museali che si svolgeranno, all’interno del polo museale, tra febbraio e aprile 2023. Dai laboratori didattici connessi alle mostre temporanee, alle visite guidate tematiche all’interno delle mostre permanenti, attività che spingono all’integrazione di differenti strumenti per raggiungere più efficacemente pubblici distinti: le famiglie, i bambini, i ragazzi e gli adulti, favorendo una relazione positiva con tutta la comunità e il territorio. Sarà possibile prenotarsi ai laboratori e alle varie attività.

LE ATTIVITÀ MUSEALI

‘Con uno sguardo magico’ – Sala Ronchini

Sabato 4 febbraio alle 16.30 – Visita tematica e laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, all’interno della mostra ‘In privato’ di Mario Schifano. Costo 5 euro a partecipante più biglietto di ingresso alla mostra. Prenotazioni entro venerdì 3 febbraio: [email protected] o 340.3458209.

‘Fortuna l’amore!’ – Museo Archeologico Claudia Giontella

Martedì 14 febbraio alle 17.00 – Visita tematica per adulti per scoprire la sezione romana del museo e imparare dal passato come tirarsi su nei momenti giù. Costo 5 euro a partecipante più biglietto di ingresso al museo (gratuito per residenti nel comune di Terni). Prenotazioni entro domenica 12 febbraio: [email protected] o 340.3458209.

‘Che cos’è l’amore? Cartoline STEM per S. Valentino’ – Studio 1

Martedì 14 febbraio alle 16.30 – Laboratorio STEM per bambini e bambine dai 7 ai 13 anni e le loro famiglie. Un racconto, un pensiero e una cartolina speciale per riflettere sulle tante forme dell’amore. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazioni entro domenica 12 febbraio: [email protected] o 338.8475550.

‘Stelle si diventa’ – Sala Carroponte

Sabato 18 febbraio alle 16.30 – Visita tematica e laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, all’interno della mostra temporanea ‘Psichedelia’. Un viaggio nella cultura visiva degli anni sessanta. Costo 5 euro a partecipante più biglietto di ingresso alla mostra. Prenotazioni entro venerdì 17 febbraio: [email protected] o 340.3458209.

‘Fai una faccia!’ – Museo Archeologico Claudia Giontella

Martedì 21 febbraio alle 16.30 – Visita tematica e laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale. Costo 5 euro a partecipante più biglietto di ingresso al museo (gratuito per residenti nel comune di Terni). Prenotazioni entro domenica 19 febbraio: [email protected] o 340.3458209.

‘In terra e per mare’ – Museo archeologico Claudia Giontella e Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Sabato 4 marzo alle 16.30 – Visita tematica e laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni e famiglie in occasione della festa della donna. Costo 5 euro a partecipante più biglietto di ingresso ai musei (gratuito per residenti nel comune di Terni). Prenotazioni entro venerdì 3: [email protected] o 340.3458209.

‘Torna…Segni dal museo!’ – Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Marzo: domenica 5 e 26 ore 16:30 – 18:00; Aprile: sabato 8 e 22 ore 16:30 – 18:00; Maggio: sabato 6 e 27 ore 16:30 – 18:00. Corso di disegno, pittura e illustrazione dai 6 ai 12 anni. Due appuntamenti al mese per esercitare la creatività e la manualità attraverso la sperimentazione delle tecniche e la conoscenza della collezione d’arte moderna e contemporanea del museo. Costo abbonamento mensile 15 euro a bambino. Per prenotazioni [email protected] o 338.8475550.

‘Scoprendo Echaurren’ – Sala Carroponte

Sabato 11 marzo alle 16.30 – Visita tematica e laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni e famiglie, all’interno della mostra dedicata a Pablo Echaurren. Costo 5 euro a partecipante più biglietto di ingresso alla mostra. Prenotazioni entro giovedì 9: [email protected] o 338.8475550.

‘Ombre luci e fantasia: esercizi di immaginazione per costruire altri mondi’ – Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Sabato 18 marzo alle 16.30 – Laboratorio di sperimentazione artistica dai 7 agli 11 anni. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazioni entro giovedì 16 marzo: [email protected] o 338.8475550.

‘Papà mi prendi la luna?’ – Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Domenica 19 marzo alle 16.30 – Letture, giochi e attività creativa dai 3 ai 7 anni e famiglie, in occasione della festa del papà. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazioni entro giovedì 16 marzo: [email protected] o 338.8475550.

‘L’ora del codice: giochi STEM per i programmatori di domani’ – Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Sabato 25 marzo alle 16.30 – Laboratorio STEM per bambini dai 7 ai 12 anni. Giocare con il coding per esercitare il pensiero computazionale divertendosi. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazioni entro giovedì 23 marzo: [email protected] o 338.8475550.

‘Pasquetta nel Caos ‘ – Piazzale esterno

Lunedì 10 aprile alle 16.30 – Giochi di squadra nell’area esterna del Centro arti opificio siri per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni con famiglie. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazioni entro venerdì 7 aprile: [email protected] o 338.8475550.

‘Maghi STEM’ – Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice

Domenica 23 aprile alle 16.30 – Laboratorio STEM per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni. Come costruire un cappello magico per diventare maghi STEM. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazioni entro giovedì 20 aprile: [email protected] o 338.8475550.