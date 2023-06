Terni: ladri devastano appartamento a San Giovanni. Bottino di migliaia di euro

Un danno ma soprattutto un dispiacere enorme: quello di chi ha visto sparire nell’arco di una sera, tanti ricordi il cui valore è sì economico, ma soprattutto affettivo. Sabato una banda di ladri è entrata in azione all’interno di un condominio di via Palestro, nel quartiere di San Giovanni a Terni. Colpito un appartamento posto all’ottavo piano, dove vive una coppia di coniugi.

Le luci accese

«Siamo usciti di casa nel primo pomeriggio – racconta l’uomo – e siamo rientrati di sera, intorno alle ore 23. Abbiamo aperto la porta, che non presentava alcun segno di effrazione ed era normalmente chiusa. E una volta dentro ci siamo resi conto che tutte le luci erano accese».

Colpiti duramente

È bastato poco alla famiglia che vive in quell’appartamento, per capire di essere stata colpita duramente. «Siamo entrati lentamente, nel timore che ci fosse qualcuno. E ci siamo trovati di fronte a un disastro: cassetti rovesciati e svuotati, casa a soqquadro, la cassaforte tagliata a metà probabilmente con un frullino». Pesante il bilancio che parla di preziosi, oggetti di valore, ricordi e anche contanti spariti. Il bottino è stimato in diverse migliaia di euro.

Si indaga

«Subito ho chiamato le forze dell’ordine – prosegue l’uomo – che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona. Abitando all’ottavo piano, l’idea è che siano entrati dalla porta di casa, disponendo di strumenti in grado di aprirla, ma anche di richiuderla, senza alcun problema». L’ipotesi investigativa è che il gruppo di malviventi sia entrato in azione fra le 20 e le 21 di sabato sera, che abbia agito indisturbato – senza destare sospetti particolari negli altri residenti presenti nello stabile – e con i volti coperti da cappelli e mascherine. Individuarli non sarà semplice, ritrovare la refurtiva ancora meno. Ma chissà, la speranza è che l’indagine – nel weekend a Terni sarebbero state visitate dai ladri anche un paio di attività commerciali – porti qualche risultato positivo.