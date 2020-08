Terni, l’auto prende fuoco a due passi dal distributore

L’auto gli ha preso fuoco proprio mentre stava entrando nell’area di servizio per fare benzina, a pochi metri dall’impianto. Il conducente, un uomo, è rimasto illeso ma lo spavento è stato tanto, visto anche il punto in cui il fatto è accaduto. L’incendio, partito dal vano motore, è accaduto nella tarda mattinata di martedì a Terni all’altezza della rotonda dei Bersaglieri – lungo via Romagna a borgo Bovio – ed ha interessato una vecchia Fiat Punto Sx. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando di Terni che hanno domato le fiamme: prima di loro erano intervenuti gli addetti dell’autolavaggio dell’area di servizio, con l’ausilio di alcuni estintori. Per la gestione della viabilità, inveve, c’erano gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su